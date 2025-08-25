بالصورة.. هكذا علّقت أورتاغوس على بيان نتنياهو بشأن لبنان



في السياق، علّقت اورتاغوس على البيان الصادر عن ، حيث أعادت نشر المنسور، مرفقة إياه بعلامة شكر. أعادت نائبة المبعوث الخاص إلى نشر البيان الذي اعترف بعمل على حصر السلاح.في السياق، علّقت اورتاغوس على البيان الصادر عن ، حيث أعادت نشر المنسور، مرفقة إياه بعلامة شكر.

وكان قد اعتبر الاسرائيلي ، اليوم الاثنين، أنّ "قرار حكومة نزع سلاح حتى نهاية 2025 جوهري"، مشيرا إلى أن " تقدر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح".



وأكّد في بيان له، أن قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته.



وكشف أن "إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله".



وأعلن أن إسرائيل ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان إذا نجح في نزع سلاح الحزب.

وأوضح أنّه "حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح الحزب".