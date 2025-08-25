Advertisement

لبنان

بالصورة.. هكذا علّقت أورتاغوس على بيان نتنياهو بشأن لبنان

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:22
أعادت نائبة المبعوث الاميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس نشر البيان الإسرائيلي الذي اعترف بعمل الدولة اللبنانية على حصر السلاح.
في السياق، علّقت اورتاغوس على البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعادت نشر المنسور، مرفقة إياه بعلامة شكر.
 
وكان قد اعتبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنّ "قرار حكومة لبنان نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 جوهري"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح". 

وأكّد في بيان له، أن قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. 

وكشف أن "إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله". 

وأعلن أن إسرائيل ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان إذا نجح في نزع سلاح الحزب. 
وأوضح أنّه "حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح الحزب". 
