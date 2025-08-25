أمام المطار.. تحرّك متوقع!

Advertisement

تسري معلومات عن أنَّ محيط قد يشهد تحركات احتجاجية ، اعتراضاً على وصول وفدٍ سوري رسمي إلى قريباً.الدعوة لهذا التحرك لم تتبناه أي مجموعة أو جهة، لكن أمر حصوله "وارد"، بحسب مصادر معنية.