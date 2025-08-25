Advertisement

لبنان

أمام المطار.. تحرّك متوقع!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1408767-638917305146113176.jpg
Doc-P-1408767-638917305146113176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسري معلومات عن أنَّ محيط مطار رفيق الحريري الدولي قد يشهد تحركات احتجاجية ، اعتراضاً على وصول وفدٍ سوري رسمي إلى لبنان قريباً.
Advertisement
الدعوة لهذا التحرك لم تتبناه أي مجموعة أو جهة، لكن أمر حصوله "وارد"، بحسب مصادر معنية.
مواضيع ذات صلة
تحرّك سلمي لموظفي المعاينة أمام الداخلية احتجاجاً على إقفال المراكز
lebanon 24
25/08/2025 22:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحرك أمام السفارة المصرية في بيروت تضامناً مع غزة وانتشار امني كثيف في المحلة
lebanon 24
25/08/2025 22:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار على طريق الاوزاعي المسلك الغربي (التحكم المروري)
lebanon 24
25/08/2025 22:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيقة على اوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
lebanon 24
25/08/2025 22:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24