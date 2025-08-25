27
بيروت
30
طرابلس
27
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
24
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
13
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
أمام المطار.. تحرّك متوقع!
25-08-2025
|
07:54
تسري معلومات عن أنَّ محيط
مطار رفيق الحريري الدولي
قد يشهد تحركات احتجاجية ، اعتراضاً على وصول وفدٍ سوري رسمي إلى
لبنان
قريباً.
الدعوة لهذا التحرك لم تتبناه أي مجموعة أو جهة، لكن أمر حصوله "وارد"، بحسب مصادر معنية.
