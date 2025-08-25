Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة على هذه الطرقات.. تجنّبوها

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:29
تشهد العديد من الطرقات، زحمة سير خانقة، بعد ظهر اليوم، الإثنين.
وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ الطرقات التي تشهد زحمة خانقة وحركة مرور كثيفة هي:
- اوتوستراد شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى الزلقا

- اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية

- من نفق سبيرز باتجاه نفق سليم سلام وصولا الى جسر الكولا
 
- من جسر برج حمود باتجاه بولفار سن الفيل

- على اوتوستراد الجناح باتجاه الاوزاعي

- على كورنيش بيار الجميل باتجاه الكرنتينا
