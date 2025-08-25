Advertisement

لبنان

جابر: المطلوب ضمانات جدية لتأمين استقرار دائم للجنوبيين

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:53
Doc-P-1408781-638917341538029580.png
Doc-P-1408781-638917341538029580.png photos 0
جدد وزير المالية ياسين جابر التأكيد "أن المطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي توفير ضمانات جدية يحتاجها لبنان تكون قادرة على تأمين استقرار دائم للجنوبيين ولكل أبناء المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد أمام وفد من الكونغرس الأميركي الذي إستقبله في مكتبه في وزارة المالية برئاسة دارين لحود وفي حضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون، "أن البيئة الجنوبية والبقاعية وأبناء الضاحية هي بيئة تنشد العيش الكريم ولا تهوى الحروب، وهي تتمسك بكل ما يطمئنها إلى حاضرها ومستقبلها، لكن السؤال من يطمئنها إلى ذلك، ومن أين تتوافر لها عناصر الاطمئنان ما دامت اسرائيل ورغم اتفاق وقف اطلاق النار، تستبيح على مدار الساعة الأرض والأجواء وتعتدي وتغتال وتدمر وترفض الانسحاب من المناطق التي احتلتها وتمنع الأهالي من الاقتراب من بيوتهم وأرزاقهم ولا من رادع لها؟".
 
وقال:"ندرك أن المنطقة تمر بمتغيرات كبرى، وأعتقد أن لبنان التزم بما عليه لكن على الأطراف الأخرى أن تلتزم بما عليها".
 
وأك جابر "أن القاعدة الأساسية لأي بناء للدولة ولإصلاح مؤسساتها والنهوض باقتصادها هو الاستقرار، وهذا الأخير لا يتوقف على إرادة الدولة والتزامها بمندرجات أي اتفاق أو قرار، إنما على جهود تفضي إلى نتائج حاسمة تسمح للبنان باستنهاض شامل لكل قطاعاته والاستفادة من موارده ومنها البدء بورشة التنقيب عن نفطه في المنطقة الخالصة التي مضى على ترسيمها قرابة الخمس سنوات".

وتطرق جابر إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وأقرها المجلس النيابي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي للإسراع في إقرارها، لافتا و"على عكس ما يشاع، إلى أن نواب ووزراء ما يسمى "الثنائي الشيعي" كانوا ولا يزالون من أوائل الداعمين لكل قرار أو تشريع في هذا المجال، ومن أوائل الداعمين لقيام الدولة القادرة على حماية شعبها وحفظ أمنها واستقرارها".

بدوره، رئيس الوفد دارين لحود، أكد "حرص الولايات المتحدة على دعم لبنان وجيشه"، مشددا على "أن ما تريده بلاده هو أن ترى لبنان مزدهرا وينعم شعبه بالسلام".

واستقبل الوزير جابر أيضا السفير الصيني في لبنان Chen Chuandong وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على مستوى التطور التقني بما يدعم مجالات الاقتصاد.

صندوق النقد الدولي
وعقد جابر اجتماع عمل مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم فريديريكو ليما وحضور مدير المالية العام جورج المعراوي خصص لاستكمال عدد من الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق في ما يصب في إطار الإصلاحات التي تنفذها.

سفيرة لبنان في واشنطن
وإستقبل جابر سفيرة لبنان المعينة في واشنطن ندى حمادة،عورض معها شؤونا عامة والدور المرتقب لتفعيل عمل سفارة لبنان في واشنطن.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24