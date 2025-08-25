رسميا.. تأجيل تظاهرة "الحزب" وحركة امل

أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة ووحدة النقابات والعمال المركزية في عن تأجيل التحرك الذي كان مقررا الأربعاء المقبل.

وفي بيان، صادر عن المكتب، أشار إلى أنّه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول المصيرية التي تواجه وطننا".



وقال:" يعلن المكتب العمالي المركزي في ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025".



تابع:" إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار".



ختم:" نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك".