لبنان

رسميا.. تأجيل تظاهرة "الحزب" وحركة امل

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:07
أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله عن تأجيل التحرك الذي كان مقررا الأربعاء المقبل.
وفي بيان، صادر عن المكتب، أشار إلى أنّه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا".

وقال:" يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025".

تابع:" إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار".

ختم:" نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك".
 
وكان قد أشار "لبنان24" في وقت سابق إلى أن اتصالات سياسية نشطت منذ ساعات الصباح لبحث إمكان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان "حزب الله" و"حركة أمل" قد حدّدا موعدها يوم الأربعاء المقبل في وسط بيروت اعتراضاً على قرار الحكومة بحصر السلاح. (لقراءة الخبر اضغط هنا)
 
