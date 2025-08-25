Advertisement

لبنان

بعد الارتفاع الكبير في أعداد القتلى... "اليازا" تحذّر من تدهور أوتوستراد جونية–طرابلس

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:10
Doc-P-1408789-638917353932471392.jpg
Doc-P-1408789-638917353932471392.jpg photos 0
اعلنت جمعية "اليازا" في بيان انه" في إطار متابعتها المستمرة لسلامة الطرق، أجرت جولة ميدانية على طول أوتوستراد جونيةطرابلس في الاتجاهين، بعد الارتفاع الكبير في أعداد القتلى والمصابين على طرقات لبنان".
وكشفت  أن الجولة أظهرت غيابًا شبه تام لوجود دوريات السير، إلى جانب عدد كبير من الحفر والمخاطر، وسوء حالة الزفت، وتصدعات في الفواصل الحديدية الجانبية.

 ولفتت إلى أن "هذا الوضع  ناتج عن غياب الصيانة لسنوات طويلة، مما أدى إلى تدهور خطير في البنية التحتية للأوتوستراد، وجعل التنقل عليه مسألة تهدد السلامة العامة".

وأطلقت "اليازا" نداءً عاجلاً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، وإلى الوزير فايز رسامني،" للتحرّك السريع من أجل تنفيذ صيانة شاملة للاوتوستراد في الاتجاهين ، ومعالجة الحفر والتشققات في أسرع وقت ممكن".

وأكدت أن "سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل التأجيل"، داعية إلى" تضافر الجهود تفاديًا لمزيد من المآسي على طرق لبنان".
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
