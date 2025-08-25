Advertisement

لبنان

أحد المتورطين في جريمة قتل باسكال سليمان بقبضة الجيش

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:30
أعلنت قيادة الجيش، في بيان، انّه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل - جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها:
- تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
- تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية.
- الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته".
 
