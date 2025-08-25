Advertisement

لبنان

نقابة الصحافة تدين مجزرة "ناصر الطبي" في غزة

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:13
دانت نقابة الصحافة اللبنانية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مجمّع ناصر الطبي بقطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال، وعلى الهواء مباشرة، طواقم الصحافيين والإسعاف والأطباء.
واعتبرت النقابة أن ما جرى يضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال، ويشكّل جريمة قتل موصوفة مع سبق الإصرار ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، كما يُدين صمت الرأي العام الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في فلسطين ولبنان والمنطقة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24