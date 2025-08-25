نقابة الصحافة تدين مجزرة "ناصر الطبي" في غزة

دانت نقابة المجزرة التي ارتكبتها في مجمّع ناصر الطبي بقطاع غزة، حيث استهدفت طائرات ، وعلى الهواء مباشرة، طواقم الصحافيين والإسعاف والأطباء.

واعتبرت النقابة أن ما جرى يضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال، ويشكّل جريمة قتل موصوفة مع سبق الإصرار ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، كما يُدين صمت الرأي العام الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في ولبنان والمنطقة.