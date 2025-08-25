Advertisement

لبنان

نماذج للتواصل والإبلاغ.. "أمن الدولة" تعلن تطوير موقعها الالكتروني

Lebanon 24
25-08-2025 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1408861-638917450797022567.PNG
Doc-P-1408861-638917450797022567.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم الإثنين، تطوير موقعها الالكتروني الجديد، داعية المواطنين للإطلاع على آخر الأخبار والتعاميم التي تُنشر عبره وهو: "https://www.state-security.gov.lb/".
Advertisement
 

وسابقاً، كان الموقع ثابتاً يفتقر إلى أي حركات أو مؤثرات بصرية، مما جعله يبدو قديماً وجامداً. وبعد ورشة تطوير باستخدام التقنيات الحديثة، أصبح الموقع أكثر تفاعلاً وحيوية بمظهر عصري ومُتطور، فيما أضيفت جميع التفاصيل المفيدة والضرورية التي تُمكن الزائر من الإستفادة الكاملة من محتوى الموقع.
 

كذلك، أصبح الموقع متجاوباً مع مختلف الأجهزة (الحاسوب، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية) لضمان تجربة مستخدم مثالية في أي وقت ومن أي مكان.
 

أيضاً، تمت إضافة نماذج للتواصل ونماذج للإبلاغ، تتيح للزوار إمكانية طرح استفساراتهم أو التعبير عن مخاوفهم.
 

وعملياً، فإن تصل هذه النماذج إلى الجهات المعنية ليتم متابعة الطلبات والعمل على حل المشكلات وتقديم المساعدة اللازمة.
 

مع هذا، فقد جرى اعتماد إجراءات أمان و حماية متقدمة للغاية خلال عملية التطوير والنشر، مما يضمن حماية البيانات وسلامة استخدام الموقع.
مواضيع ذات صلة
الفوعاني: لا أحد مخول رسميًا التحدث باسم "هيئة التواصل الالكتروني"
lebanon 24
25/08/2025 22:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"محمد حسني مبارك" يشعل مواقع التواصل بعد تفوقه في الثانوية العامة المصرية!
lebanon 24
25/08/2025 22:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمن الدولة": تضحيات شهداء الجيش ستبقى منارة عز وفخر للأجيال
lebanon 24
25/08/2025 22:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار لمجلس الشورى يهدد ترقية 26 ضابطاً في "أمن الدولة"
lebanon 24
25/08/2025 22:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24