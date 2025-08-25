نماذج للتواصل والإبلاغ.. "أمن الدولة" تعلن تطوير موقعها الالكتروني

أعلنت ، اليوم الإثنين، تطوير موقعها الالكتروني الجديد، داعية المواطنين للإطلاع على والتعاميم التي تُنشر عبره وهو: "https://www.state-security.gov.lb/".

وسابقاً، كان الموقع ثابتاً يفتقر إلى أي حركات أو مؤثرات بصرية، مما جعله يبدو قديماً وجامداً. وبعد ورشة تطوير باستخدام التقنيات الحديثة، أصبح الموقع أكثر تفاعلاً وحيوية بمظهر عصري ومُتطور، فيما أضيفت جميع التفاصيل المفيدة والضرورية التي تُمكن الزائر من الإستفادة الكاملة من محتوى الموقع.



كذلك، أصبح الموقع متجاوباً مع مختلف الأجهزة (الحاسوب، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية) لضمان تجربة مستخدم مثالية في أي وقت ومن أي مكان.



أيضاً، تمت إضافة نماذج للتواصل ونماذج للإبلاغ، تتيح للزوار إمكانية طرح استفساراتهم أو مخاوفهم.



وعملياً، فإن تصل هذه النماذج إلى الجهات المعنية ليتم متابعة الطلبات والعمل على حل المشكلات وتقديم المساعدة اللازمة.