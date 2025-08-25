Advertisement

لبنان

خلال أيّام.. هذا ما سيفعله الجيش في مخيمي برج البراجنة والبص

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:02
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ الجيش سيتسلم من مخيم البص في صور، يوم الخميس المُقبل، دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني.
 
وأشارت المعلومات إلى أن الجيش سيتسلم أيضاً، يوم الجمعة، دفعة ثانية من السلاح في مخيم برج البراجنة.

