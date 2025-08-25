سلام استقبل وفداً من رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية

استقبل في السرايا مساء اليوم وفدا رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية والمحامين، بحضور رئيس تجمع كلنا والهيئات الاقتصادية الوزير السابق ، ورئيس جمعية "بيروت منارتي" المحامي .

Advertisement



وقد جرى خلال اللقاء حوار بنّاء وصريح تناول مختلف والاقتصادية والقانونية، حيث أكد الوفد دعمه الكامل للحكومة في كل القرارات السيادية والوطنية التي تتخذها حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وتعزيزاً لسيادتها وهيبتها.