لبنان

سلام استقبل وفداً من رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:37
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مساء اليوم وفدا رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية والمحامين، بحضور رئيس تجمع كلنا بيروت والهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس جمعية "بيروت منارتي" المحامي مروان سلام.
وقد جرى خلال اللقاء حوار بنّاء وصريح تناول مختلف الشؤون الوطنية والاقتصادية والقانونية، حيث أكد الوفد دعمه الكامل للحكومة في كل القرارات السيادية والوطنية التي تتخذها حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وتعزيزاً لسيادتها وهيبتها.


كذلك، شدّد الوفد على أهمية مواصلة الخطوات الإصلاحية التي تشكّل ضمانة للاستقرار والنهوض الاقتصادي، معبّرين عن جهوزيتهم الدائمة للتعاون وتقديم كل ما يلزم خدمةً للمصلحة الوطنية العليا.
 
 
 
 
 
 
 
