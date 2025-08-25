Advertisement

لبنان

لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1408893-638917490595180917.jfif
Doc-P-1408893-638917490595180917.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
 
"بتاريخ 26-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تركيب أجهزة إنارة داخل نفق الكوستا برافا الأوزاعي، حيث سيتم تضييق الطريق داخل النفق المذكور (على المسلكين ذهابا وإيابا) على مرحلتين، وفقاً لما يلي:
 
 
المرحلة الأولى:

من الساعة 07:00 لغاية الساعة 13:00 على المسلك الغربي.

المرحلة الثانية:

من الساعة 13:00 لغاية الساعة 19:00 على المسلك الشرقي.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".

 
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي جسر الفيدار غداً.. إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
25/08/2025 22:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
lebanon 24
25/08/2025 22:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار على طريق الاوزاعي المسلك الغربي (التحكم المروري)
lebanon 24
25/08/2025 22:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي طريق صيدا.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
25/08/2025 22:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24