لكل من يسلك طريق الأوزاعي والكوستابرافا.. إقرأ هذا الخبر

صدر عن ـ العامة ما يلي:

"بتاريخ 26-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تركيب أجهزة إنارة داخل نفق الكوستا برافا ، حيث سيتم تضييق الطريق داخل النفق المذكور (على المسلكين ذهابا وإيابا) على مرحلتين، وفقاً لما يلي:



المرحلة الأولى:



من الساعة 07:00 لغاية الساعة 13:00 على المسلك .



المرحلة الثانية:



من الساعة 13:00 لغاية الساعة 19:00 على المسلك الشرقي.



يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".



