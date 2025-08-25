Advertisement

لبنان

وزير الثقافة افتتح معرض الفن التشكيلي الدولي الأول "فقرا.. لوحة الزمن"

25-08-2025 | 13:10
افتتح وزير الثقافة غسان سلامة معرض الفن التشكيلي الدولي الاول "فقرا ... لوحة الزمن" في رحاب هياكل فقرا- كفردبيان  برعاية وزارة الثقافة وبلدية كفردبيان ومن تنظيم  جمعية "ARTISTIDAMA"، في حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
وألقى سلامة كلمة اشاد فيها بأهمية المعرض والنشاطات الثقافية التي تقيمها بلدية كفردبيان والتنسيق مع البلدية في حماية  الأثار ومن ضمنها تشييد متحف في الموقع.


بدوره، رحب رئيس البلدية جان العقيقي بالوزير سلامة مثمناً رعايته للنشاطات الثقافية وخاصة في بلدته كفردبيان.


ثم جال سلامة والحضور في ارجاء المعرض الذي ضم ما يقارب ال 40 لوحة لمجموعة من  الفنانين التشكيليين المشاركين  من لبنان وعدد من الدول العربية والاجنبية حيث كان لكل  لوحة قصة.


كذلك، كانت مشاركة من الفنانين برسم مباشر لقلعة فقرا والموقع الأثري.
 
 
