وزير الثقافة افتتح معرض الفن التشكيلي الدولي الأول "فقرا.. لوحة الزمن"

افتتح معرض الفن التشكيلي الدولي الاول "فقرا ... لوحة الزمن" في رحاب هياكل فقرا- كفردبيان برعاية وبلدية كفردبيان ومن تنظيم جمعية "ARTISTIDAMA"، في حضور رئيس وأعضاء .

وألقى سلامة كلمة فيها بأهمية المعرض والنشاطات الثقافية التي تقيمها بلدية كفردبيان والتنسيق مع البلدية في حماية الأثار ومن ضمنها تشييد متحف في الموقع.





بدوره، رحب رئيس البلدية جان العقيقي بالوزير سلامة مثمناً رعايته للنشاطات الثقافية وخاصة في بلدته كفردبيان.





ثم جال سلامة والحضور في ارجاء المعرض الذي ضم ما يقارب ال 40 لوحة لمجموعة من الفنانين التشكيليين المشاركين من وعدد من والاجنبية حيث كان لكل لوحة قصة.