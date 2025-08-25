Advertisement

لبنان

الجميل: المصالحة مدخل لترسيخ الوحدة الوطنية

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1408901-638917499900136758.png
Doc-P-1408901-638917499900136758.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا وفداً من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني ضم المطارنة بولس مطر، منير خير الله وأنطوان بو نجم.
Advertisement
 
 
اللقاء الذي شارك فيه النائب سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي وليد فارس بحث في سبل إنقاذ لبنان ووضعه على مسار الاستقرار والازدهار.


وأكد رئيس الكتائب أن "المصارحة والمصالحة تشكّلان المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين أبناء الوطن، وأن مدّ اليد إلى جميع المكوّنات من دون استثناء يبقى السبيل لترسيخ الوحدة الوطنية".
مواضيع ذات صلة
الجميّل: حصر السلاح خطوة تاريخية.. وحان وقت المصالحة الوطنية
lebanon 24
25/08/2025 22:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد لقاء الأسقفية المارونية: لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية
lebanon 24
25/08/2025 22:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سوري فرنسي أميركي: دعم جهود دمشق بالمصالحة الوطنية بالسويداء وشمال شرق سوريا
lebanon 24
25/08/2025 22:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لا إصلاح بوجود السلاح ولوضع الشراكة الوطنية أولوية
lebanon 24
25/08/2025 22:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24