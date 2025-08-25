الجميل: المصالحة مدخل لترسيخ الوحدة الوطنية

استقبل رئيس الجميّل في مقره في بكفيا وفداً من اللجنة الأسقفية للشأن الوطني ضم بولس مطر، منير خير الله وأنطوان بو نجم.

Advertisement



اللقاء الذي شارك فيه النائب سليم وعضو وليد فارس بحث في سبل إنقاذ ووضعه على مسار الاستقرار والازدهار.