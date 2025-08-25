Advertisement

لبنان

سلام يستقبل وفدًا اقتصاديًا وقانونيًا: دعم للحكومة وخطواتها الإصلاحية

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:50
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية والمحامين.
وتناول اللقاء حوارًا موسّعًا حول مختلف الشؤون الوطنية والاقتصادية والقانونية، حيث أكد الوفد دعمه الكامل للحكومة في جميع القرارات السيادية والوطنية التي تتخذها حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وتعزيزًا لسيادتها وهيبتها.

كما شدّد الوفد على "أهمية مواصلة الخطوات الإصلاحية التي تُشكّل ضمانة للاستقرار والنهوض الاقتصادي”، معبّرين عن جهوزيتهم الدائمة للتعاون وتقديم كل ما يلزم خدمةً للمصلحة الوطنية العليا".
 
(الوكالة الوطنية)
