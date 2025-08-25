Advertisement

لبنان

"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-08-2025 | 16:12
أكدت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستشهد تباعاً تسليماً للأسلحة الموجودة فيها إلى الدولة اللبنانية، وذلك عملاً بإتفاق بين السلطتين اللبنانية والفلسطينية.
وذكرت المصادر أنَّ الأيام المُقبلة ستشهد خطوات على هذا الصعيد، فيما الأمر التنفيذي وتوقيت التسليم بيد القيادة العسكريّة الفلسطينية وعند جاهزية الجيش للإستلام.


وتوقفت المصادر عند بعض المواقف الصادرة عن "غير المسؤولين"، والتي تتحدث عن أن السلاح الفلسطيني لن يُسلّم، فاعتبرت أن هذا الكلام هو للتشويش لا أكثر، والقرار واضح من السلطة الفلسطينية بالتعاون المُطلق مع الدولة اللبنانية، في حين أن التنسيق بين الجيش والأمن الوطني الفلسطيني قائمٌ على أعلى المستويات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

