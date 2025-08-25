"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"

أكدت مصادر فلسطينية لـ" " أن المخيمات في ستشهد تباعاً تسليماً للأسلحة الموجودة فيها إلى ، وذلك عملاً بإتفاق بين السلطتين والفلسطينية.

وذكرت المصادر أنَّ الأيام المُقبلة ستشهد خطوات على هذا الصعيد، فيما الأمر التنفيذي وتوقيت التسليم بيد القيادة العسكريّة الفلسطينية وعند جاهزية الجيش للإستلام.