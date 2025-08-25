"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث

حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية ، من أن جولة ثانية من الحرب بين وإيران باتت وشيكة.

وقال نيريا، الذي يعمل الآن باحثاً أول في المركز نفسه، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن " تلقّى خلال اليومين الماضيين تعليمات بالابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة، ما أثار الانطباع بأن الحرب تقترب".





وأضاف: "الانتقام من إسرائيل يتشكل؛ فالإيرانيون لا يمكنهم التعايش طويلاً مع هذا القدر من الإهانة والهزيمة".





وفي جانب آخر من المقابلة، تطرّق نيريا إلى الاتصالات الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، قائلاً: "السوريون يسعون إلى الهدوء على مع إسرائيل، وقد تمكنت ، في ظل حكم ، من كسر حلقة الضغط التي أحاطت بها حول إسرائيل".