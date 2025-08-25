Advertisement

لبنان

"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث

Lebanon 24
25-08-2025 | 16:40
حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من أن جولة ثانية من الحرب بين إسرائيل وإيران باتت وشيكة.
وقال نيريا، الذي يعمل الآن باحثاً أول في المركز نفسه، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "حزب الله تلقّى خلال اليومين الماضيين تعليمات بالابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة، ما أثار الانطباع بأن الحرب تقترب".


وأضاف: "الانتقام الإيراني من إسرائيل يتشكل؛ فالإيرانيون لا يمكنهم التعايش طويلاً مع هذا القدر من الإهانة والهزيمة".


وفي جانب آخر من المقابلة، تطرّق نيريا إلى الاتصالات الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، قائلاً: "السوريون يسعون إلى الهدوء على الجبهة مع إسرائيل، وقد تمكنت دمشق، في ظل حكم الشرع، من كسر حلقة الضغط التي أحاطت بها إيران حول إسرائيل".


وبحسب قوله، فإن سقوط بشار الأسد هيّأ الظروف لانهيار حزب الله كقوة إقليمية، والآن ترى طهران في حكم الشرع هدفًا لإسقاطه.
