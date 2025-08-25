28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الحرب تقترب".. ماذا تبلغ "حزب الله"؟ مسؤول إسرائيلي سابق يتحدث
Lebanon 24
25-08-2025
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية
الإسرائيلية
، من أن جولة ثانية من الحرب بين
إسرائيل
وإيران باتت وشيكة.
Advertisement
وقال نيريا، الذي يعمل الآن باحثاً أول في المركز نفسه، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "
حزب الله
تلقّى خلال اليومين الماضيين تعليمات بالابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة، ما أثار الانطباع بأن الحرب تقترب".
وأضاف: "الانتقام
الإيراني
من إسرائيل يتشكل؛ فالإيرانيون لا يمكنهم التعايش طويلاً مع هذا القدر من الإهانة والهزيمة".
وفي جانب آخر من المقابلة، تطرّق نيريا إلى الاتصالات الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، قائلاً: "السوريون يسعون إلى الهدوء على
الجبهة
مع إسرائيل، وقد تمكنت
دمشق
، في ظل حكم
الشرع
، من كسر حلقة الضغط التي أحاطت بها
إيران
حول إسرائيل".
وبحسب قوله، فإن سقوط
بشار الأسد
هيّأ الظروف لانهيار حزب الله كقوة إقليمية، والآن ترى
طهران
في حكم الشرع هدفًا لإسقاطه.
مواضيع ذات صلة
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
26/08/2025 03:14:43
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وراء شروط "حزب الله" واحتمال الحرب؟
Lebanon 24
ماذا وراء شروط "حزب الله" واحتمال الحرب؟
26/08/2025 03:14:43
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" مالياً؟ مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" مالياً؟ مركز إسرائيلي يكشف
26/08/2025 03:14:43
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب
Lebanon 24
إسرائيل تقرّ "الخطة المركزية" للهجوم على غزة: مرحلة جديدة من الحرب تقترب
26/08/2025 03:14:43
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإنتخابات في موعدها
Lebanon 24
الإنتخابات في موعدها
17:25 | 2025-08-25
25/08/2025 05:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-08-25
25/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيليّ عن لبنان وسوريا.. "جيروزاليم بوست" تتحدّث
Lebanon 24
إعتراف إسرائيليّ عن لبنان وسوريا.. "جيروزاليم بوست" تتحدّث
16:24 | 2025-08-25
25/08/2025 04:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"
Lebanon 24
"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"
16:12 | 2025-08-25
25/08/2025 04:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في البقاع.. حادث مروّع يصيب "توك توك"
Lebanon 24
في البقاع.. حادث مروّع يصيب "توك توك"
15:56 | 2025-08-25
25/08/2025 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:25 | 2025-08-25
الإنتخابات في موعدها
16:55 | 2025-08-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:24 | 2025-08-25
إعتراف إسرائيليّ عن لبنان وسوريا.. "جيروزاليم بوست" تتحدّث
16:12 | 2025-08-25
"تشويش".. هذه آخر معلومة عن "تسليم سلاح المخيمات"
15:56 | 2025-08-25
في البقاع.. حادث مروّع يصيب "توك توك"
15:45 | 2025-08-25
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24