Advertisement

توقفت الاوساط المراقبة امس عند قرار حركة امل وحزب الله تأجيل التجمع الذي دعت اليه قيادتا العمال في الحركة والحزب الذي كان مقررا غدا وسط استنكارا لقراري جلستي الحكومة 5 و7 آب، بشأن حصرية السلاح.واوردت" الاخبار": انه بسبب الوضع الأمني الدقيق، وبعدما أصبح مؤكّداً أن بعض الجهات الداخلية والخارجية تسعى لإشعال الشارع، اضطر الثنائي وحركة أمل أمس إلى تأجيل وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة في ساحة رياض الصلح، كانت مُقرّرة غداً الأربعاء، دعا إليها بيان مشترك للمكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، «استنكاراً للقرارين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 5 و7 آب 2025، اللذين يتعارضان مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك، وتأكيداً لحق في الحفاظ على سيادته، وحق شعبه ومقاومته في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي».وعلى عكس ما حاولت بعض القنوات الإعلامية ترويجه، بأن التأجيل كان بسبب عدم حماسة للتظاهرة، أوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن السبب يعود إلى عدة عوامل، من بينها اتصالات أجريت مع الثنائي من قبل أصدقاء وحلفاء، شدّدوا على التريث نظراً إلى حساسية وضع الشارع واحتمال انزلاق الأمور إلى نتائج لا تُحمد عقباها. كما أن دعوة حركة أمل وحزب الله كانت تهدف إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية على مستوى العمال فقط، وليست شعبية واسعة، لكنّ التفسيرات الإعلامية خلطت الأمور وأضفت عليها حجماً أكبر، ما دفع الحركة والحزب إلى التأجيل، خصوصاً أنهما يعرفان أنّ عواقب أي انزلاق قد تؤدّي إلى ضرب الاستقرار.وكتبت" النهار": كادت الدعوة الغريبة المفاجئة التي وجهها الثنائي "أمل" و"حزب الله" تحت ستار "نقابي" إلى تجمع احتجاجي على قراري في 5 آب و7 منه الأربعاء في ساحة رياض الصلح، أن "يخطف" المشهد اللبناني وكل ما يتصل به من تحركات وتطورات محمومة يشهدها الأسبوع الحالي، بدءاً بالجولة الجديدة للموفدين مروراً بالموقف "المستجد" لإسرائيل الذي يوحي باستجابة التحرك الأميركي وانتهاءً بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل". ولكن استدراك الأمر وإلغاء التجمع أو الاعتصام كشف حقيقة لا يمكن تجاهلها، لكونها تتصل بأي سيناريو محتمل لتحريك الشارع وتعبئة "الطائفة" أو المذهب في سياق الزج بكل أساليب العرقلة أمام تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة. هذه الحقيقة برزت في المعطيات التي كشفت أن قيادتي "الثنائي" الشيعي تبلغتا على اثر توجيه الدعوة إلى التجمع والتظاهر غداً الاربعاء، عبر قنوات موثوقة رسمية وسياسية، أن جهات سياسية وحزبية ومستقلة أخرى لوحت أنها ستنزل بدورها إلى الشارع المقابل دعماً بقوة للشرعية والدولة في قراراتها ومسارها وخطتها لحصرية السلاح. وقد تبلورت صورة واضحة مثيرة للمخاوف لدى جهات معنية من أن يتجه البلد إلى صدام فيما لو لم يرتدع الفريق الذي تجاوز كل حدود المنطق ويصعّد في نهج "انقلابي" ضد الدولة من دون الأخذ في الاعتبار أن "الشوارع" الأخرى قد تتحرك ضد الاستفزاز التصعيدي. وترددت بقوة معادلة أن استحضار ساحة في وسط بيروت لاستعادة ما يشبه "8 أذار" سيرتب فوراً استعادة ساحة "14 أذار" بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات وتطورات لن تكون إطلاقاً في مصلحة "الانقلابيين" على قرارات الدولة. وهو العامل الحاسم الذي أدى بعد ساعات إلى ردع المغامرة الخطيرة التي كان الثنائي يعتزم تعريض البلد لها.وكتبت" الشرق الاوسط": يدل تراجع «الثنائي الشيعي» عن الدعوة للتظاهر على تخبّط في إدارة المرحلة، في ظل معلومات عن عدم حماسة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي للجوء إلى الشارع، مقابل اعتبار قيادة «الحزب» أنه «آن الأوان لاستخدام هذه الورقة»، تفادياً لقرارات حكومية جديدة لا تكون لمصلحته عشية انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة «حصرية السلاح» التي كُلفت بوضعها.وبينما تبقى اعتراضات نواب وقياديي «أمل» بالإطار العام، يصر نواب وقياديو «حزب الله» على دعوة الحكومة إلى التراجع عن قرارها، وذلك بالتوازي مع تصريحات أطلقها مساعد قائد «فيلق القدس» الإيراني لشؤون التنسيق، العميد إيرج مسجدي، الاثنين قال فيها إن «نزع سلاح (حزب الله) في لبنان خطة أميركية صهيونية لن تُنفَّذ أبداً».وبينما قالت مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي إن الأخير الذي سبق أن أعلن رفضه استخدام الشارع، تدخّل للتراجع عن الدعوة للتحرك الأربعاء؛ تحدث عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن أكثر من سبب لتأجيل التحرك، أبرزها «عدم ربطه بما سيتم بحثه مع الوفد الأميركي توم برّاك، كما التصدي لأي محاولة من طابور خامس للعبث بالأمن والاستقرار».وأوضح هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة الاتحادات للتحرك تنم عن حالة شعبية معينة رافضة لما يشهده البلد بعد تراكم قضايا كثيرة منذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي ترافقت مع زيادة الاعتداءات والخروقات والهفوات الداخلية».وأضاف: «الكل ينتظر راهناً أمرين أساسيين للبناء على الشيء مقتضاه؛ أولاً الرد على (الورقة الأميركية)، وثانياً جلسة الحكومة في الثاني من ايلول المقبل، والتي يُفترض أن يعرض خلالها الجيش الخطة التي كُلّف بوضعها».