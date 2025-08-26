Advertisement

لبنان

في عكار.. توقيف الرأس المدبر في عمليات سرقة كابلات "أوجيرو"

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:16
Doc-P-1409133-638918039431677956.jpg
Doc-P-1409133-638918039431677956.jpg photos 0
تمكّنت دوريّة من مفرزة حلبا القضائية قسم المباحث الجنائيّة من توقيف المطلوب "ع.س" داخل منزله في بلدة عين الذهب – عكّار وهو يُعتبر الرأس الأكبر في عمليات سرقة كابلات "أوجيرو"، وذلك بنتيجة الرصد والمُتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن الداخليّ. 
كما تبيّن أنّه مطلوب أيضاً بمذكرات عدليّة سابقة بجرائم القتل وتجارة الأسلحة.

وقد أُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
 
