في عكار.. توقيف الرأس المدبر في عمليات سرقة كابلات "أوجيرو"

Advertisement

تمكّنت دوريّة من مفرزة القضائية قسم المباحث الجنائيّة من توقيف المطلوب "ع.س" داخل منزله في بلدة – عكّار وهو يُعتبر الرأس الأكبر في عمليات سرقة كابلات " "، وذلك بنتيجة الرصد والمُتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن الداخليّ.كما تبيّن أنّه مطلوب أيضاً بمذكرات عدليّة سابقة بجرائم القتل وتجارة الأسلحة.وقد أُحيل الموقوف إلى المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.