لبنان

مصلحة الليطاني تكشف على مجرى نهر البردوني.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:19
قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الميداني الفوري على مجرى نهر البردوني بالتنسيق مع مخفر زحلة، بناءً على ورود معلومات حول تدفق مياه صرف صحي فيه. 
وقد تبين، وفقا لكشف بلدية زحلة، أن مصدر الصرف الصحي هو أحد القساطل العائدة لمصرف لبنان – فرع زحلة، والذي تبيّن أنه مهترئ ويؤدي إلى تسرب هذه المياه إلى مجرى النهر.
 
 
 
 
وتقوم بلدية زحلة حالياً بأعمال استبدال القسطل لمعالجة الخلل القائم والحد من تدفق مياه الصرف الصحي إلى النهر، بما يسهم في حماية الموارد المائية والبيئة والصحة العامة.

ونوّهت المصلحة بهذا التدخل العلاجي، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع مجاري الأنهر بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية، حرصاً على صون الموارد المائية ومنع أي مصادر تلوث. 
 
