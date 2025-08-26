Advertisement

لبنان

قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة

Lebanon 24
26-08-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1409164-638918068555959958.jpg
Doc-P-1409164-638918068555959958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الجديد" أن الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا أصدرت قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قبمتها 20 مليون دولار نقدًا. 
Advertisement
 
ورأى الوكيل القانوني لسلامه المحامي مارك حبقه لـ"الجديد" : "الكفالة غير قانونية". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
على خلفية قضية تزوير.. إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة
lebanon 24
26/08/2025 13:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
26/08/2025 13:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
lebanon 24
26/08/2025 13:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية
lebanon 24
26/08/2025 13:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:54 | 2025-08-26
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24