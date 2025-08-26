قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة

أفادت "الجديد" أن الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي أصدرت قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف بكفالة مالية قبمتها 20 مليون دولار نقدًا.

ورأى الوكيل القانوني لسلامه المحامي مارك حبقه لـ"الجديد" : "الكفالة غير قانونية".