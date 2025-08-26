Advertisement

لبنان

نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة

Lebanon 24
26-08-2025 | 08:41
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدّة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرّض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أنّ ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".
وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرّف الصحافيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أنّ هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.

وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، محذّرة من أنّ تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، في رسالة واضحة بأن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوزها.
