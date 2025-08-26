نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة

Advertisement

أصدرت بياناً استنكرت فيه بشدّة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرّض لها ، معتبرة أنّ ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرّف الصحافيين والصحافيات في بأنه "حيواني"، مؤكدة أنّ هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، محذّرة من أنّ تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، في رسالة واضحة بأن كرامة الصحافة والصحافيين في ليست رخيصة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوزها.