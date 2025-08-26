Advertisement

لبنان

بعد لبنان... هذه وجهة أورتاغوس المُقبلة

Lebanon 24
26-08-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1409228-638918202330353180.png
Doc-P-1409228-638918202330353180.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات الـLBCI أن "الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستتوجه إلى اسرائيل بعد انتهاء زيارتها إلى بيروت".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد طرده من مرسيليا.. هذه وجهة أدريان رابيو
lebanon 24
27/08/2025 01:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لبنان على موعد مع موجة حر غير مسبوقة في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
27/08/2025 01:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الحر الشديد التي ضربت لبنان... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
27/08/2025 01:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الحرّ القوية.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
27/08/2025 01:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24