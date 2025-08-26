باسيل زار الطاشناق وهذا ما تمّ تأكيده

Advertisement

استقبل الامين العام لحزب الطاشناق في البير بالابانيان رئيس " " في مقر الحزب في برج حمود في حضور عضو اللجنة العالمية للحزب النائب آغوب بقرادونيان.كما حضر اللقاء أمين سر اللجنة المركزية كريكوريان، وعضو اللجنة الوزير السابق أفيديس غيدانيان، غسان الخوري، النائب نقولا الصحناوي والنائب السابق إدي معلوف.وتداول المجتمعون في تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب زيارات الموفدين الدوليين ونتائج اتصالاتهم مع السلطات .وتمحور البحث حول التجاذبات التي تشهدها الساحة الداخلية في أكثر من ملف، واحتمال تصاعد حدة السجالات وتداعياتها على الوضع العام.وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات، ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور ومتابعة التطورات المتسارعة".