Advertisement

لبنان

باسيل زار الطاشناق وهذا ما تمّ تأكيده

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1409238-638918227435823155.png
Doc-P-1409238-638918227435823155.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل الامين العام لحزب الطاشناق في لبنان البير بالابانيان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقر الحزب في برج حمود في حضور عضو اللجنة العالمية للحزب النائب آغوب بقرادونيان. 
Advertisement

كما حضر اللقاء أمين سر اللجنة المركزية جورج كريكوريان، وعضو اللجنة الوزير السابق أفيديس غيدانيان، نائب رئيس التيار غسان الخوري، النائب نقولا الصحناوي والنائب السابق إدي معلوف.

وتداول المجتمعون في تطورات المنطقة وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب زيارات الموفدين الدوليين ونتائج اتصالاتهم مع السلطات اللبنانية.

وتمحور البحث حول التجاذبات التي تشهدها الساحة الداخلية في أكثر من ملف، واحتمال تصاعد حدة السجالات وتداعياتها على الوضع العام.

وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات، ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور ومتابعة التطورات المتسارعة". 
مواضيع ذات صلة
جنبلاط زار سلام.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
27/08/2025 01:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي التقى روانيان والوفد المرافق... وهذا ما تمّ تأكيده
lebanon 24
27/08/2025 01:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء جمع جنبلاط بإرسلان... وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
27/08/2025 01:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عربيد استقبل سفير العراق.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
27/08/2025 01:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24