بهاء الحريري: جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة

كتب عبر حسابه على منصة "اكس" :" عشية ذكرى فجرالجرود نؤكد أنّ دماء ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية".

وأضاف: "بفضل تضحياتهم، استعاد أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحدا وآمنا".