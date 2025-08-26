Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:40
كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس" :" عشية ذكرى فجرالجرود نؤكد أنّ دماء شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية".
وأضاف: "بفضل تضحياتهم، استعاد لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحدا وآمنا".
