لبنان

وفد من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني يزور سليمان فرنجيه

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:42
Doc-P-1409267-638918270291720718.jpg
زار وفد من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي.
وقد تطرق اللقاء إلى خطورة المرحلة وضرورة اعتماد لغة الحوار وتوحيد النظرة حول المسلّمات التي تحفظ المسيحيين من ضمن وحدة لبنان والابتعاد قدر الإمكان عن السلبية والانقسامات.
