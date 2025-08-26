وفد من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني يزور سليمان فرنجيه

زار وفد من اللجنة الأسقفية للشأن الوطني رئيس المرده في دارته في بنشعي.

وقد تطرق اللقاء إلى خطورة المرحلة وضرورة اعتماد لغة الحوار وتوحيد النظرة حول المسلّمات التي تحفظ من ضمن وحدة والابتعاد قدر الإمكان عن السلبية والانقسامات.