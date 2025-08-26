Advertisement

لبنان

تطور جديد في قضية تهريب الأدوية عبر المطار... توقيف سوري وهذا ما ضبط داخل منزله (صورة)

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1409283-638918292348144244.png
Doc-P-1409283-638918292348144244.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة- البلاغ التالي:
Advertisement


في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما تلك المُتعلّقة بتهريب الأدوية عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي من دون خضوعها للكشف والموافقات اللازمة حسب الأطر القانونية، وبعد توقيف عددٍ كبيرٍ من المتورطين في الملف، في أوقاتٍ سابقة، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص بتخزين كميّة كبيرة من هذه الأدوية في منزله الكائن في الأوزاعي.


وحوالي الساعة 15،00 من تاريخ 21-08-2025، ونتيجة للاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، توجّهت قوّة إلى الشقّة المذكورة وأوقفت في داخلها المدعو:


غ. ن. (مواليد عام 2005، سوري)


بتفتيش الشقّة، تمّ ضبط كمية كبيرة من الادوية المهربة، ومن بينها ادوية باهظة الثمن.


التحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المختصّ.


مواضيع ذات صلة
محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرة رغم الرقابة اللبنانية والدولية
lebanon 24
27/08/2025 01:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في المطار... ضبط محاولة تهريب غريبة جدًا لمسافر (صورة)
lebanon 24
27/08/2025 01:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
lebanon 24
27/08/2025 01:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف لبنانيّ وسوريّ... إليكم ما كانا يقومان به في مُحيط أوتوستراد المطار الجديد
lebanon 24
27/08/2025 01:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24