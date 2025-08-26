Advertisement

لبنان

وزير الثقافة.. إدراج معلم جديد على لائحة الجرد العام للمباني التاريخية

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1409287-638918297050848616.png
Doc-P-1409287-638918297050848616.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قرارًا قضى بموجبه إدخال "تل فدعوس – كفرعبيدا الأثري"، القائم على العقارات رقم 741 – 743 – 744 – 745 – 748 – 1408 من منطقة كفرعبيدا العقارية – قضاء البترون، محافظة لبنان الشمالي، في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
Advertisement

وبموجب القرار، لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم في الموقع دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار، سواء لناحية طبيعة الأعمال أو المواد المنوي استعمالها.

نتائج الحفريات الأثرية

جاء القرار استنادًا إلى تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3154 تاريخ 25/8/2025، الذي تضمن نتائج الحفريات الأثرية التي أُجريت في الموقع، حيث كُشف عن معالم أثرية لمدينة صغيرة محصّنة تعود إلى العصر البرونزي الوسيط.
وأكد التقرير أن هذه المكتشفات "ذات أهمية تاريخية وقيمة علمية بارزة بالنسبة لتاريخ المنطقة والقرى الساحلية في فترة العصر البرونزي"، ما يستوجب حمايتها والحفاظ عليها كإرث وطني.

لقاء في وزارة الثقافة

وفي هذا السياق، عقد الوزير سلامة لقاء في مكتبه بالمكتبة الوطنية - الصنائع، حضره المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، ورئيس بلدية كفرعبيدا ميشال فغالي ونائبه عصام فدعوس وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب الدكتور هرمان غانز، المدير العلمي للبعثة الأثرية التابعة للجامعة الأميركية في بيروت، التي تعمل تحت إشراف المديرية العامة للآثار وبمشاركة هيئات من المجتمع المدني.

وتناول اللقاء أهمية حماية هذا الموقع الأثري وغيره من المواقع المماثلة في مختلف المناطق اللبنانية، وضرورة تعزيز التعاون بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني والجامعات من أجل الحفاظ على هذا التراث الوطني.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
إدراج لبنان على اللائحة السوداء دخل حيّز التنفيذ وهذه هي التداعيات
lebanon 24
27/08/2025 01:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية في استرداد قطع أثرية
lebanon 24
27/08/2025 01:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب.. سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية
lebanon 24
27/08/2025 01:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بلديات راشيا واتّحادات الجرد الاعلى - بحمدون استنكرت التعرض لجنبلاط
lebanon 24
27/08/2025 01:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24