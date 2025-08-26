وزير الثقافة.. إدراج معلم جديد على لائحة الجرد العام للمباني التاريخية

Advertisement

أصدر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قرارًا قضى بموجبه إدخال "تل فدعوس – كفرعبيدا الأثري"، القائم على العقارات رقم 741 – 743 – 744 – 745 – 748 – 1408 من منطقة كفرعبيدا العقارية – قضاء البترون، محافظة ، في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.وبموجب القرار، لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم في الموقع دون موافقة مسبقة من للآثار، سواء لناحية طبيعة الأعمال أو المواد المنوي استعمالها.جاء القرار استنادًا إلى تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3154 تاريخ 25/8/2025، الذي تضمن نتائج الحفريات الأثرية التي أُجريت في الموقع، حيث كُشف عن معالم أثرية لمدينة صغيرة محصّنة تعود إلى العصر البرونزي الوسيط.وأكد التقرير أن هذه المكتشفات "ذات أهمية تاريخية وقيمة علمية بارزة بالنسبة لتاريخ المنطقة والقرى الساحلية في فترة العصر البرونزي"، ما يستوجب حمايتها والحفاظ عليها كإرث وطني.وفي هذا السياق، عقد الوزير سلامة لقاء في مكتبه بالمكتبة الوطنية - ، حضره للآثار المهندس سركيس الخوري، ورئيس بلدية كفرعبيدا ميشال فغالي ونائبه عصام فدعوس وأعضاء ، إلى جانب الدكتور هرمان غانز، المدير العلمي للبعثة الأثرية التابعة للجامعة الأميركية في ، التي تعمل تحت إشراف المديرية العامة للآثار وبمشاركة هيئات من .وتناول اللقاء أهمية حماية هذا الموقع الأثري وغيره من المواقع المماثلة في مختلف المناطق ، وضرورة تعزيز التعاون بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني والجامعات من أجل الحفاظ على هذا التراث الوطني.