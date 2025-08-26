Advertisement

لبنان

في اليرزة.. قائد الجيش استقبل وفداً برئاسة باراك

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:07
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، وفداً من الكونغرس الأميركي ضمّ السيناتور جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، النائب جو ويلسون، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص توم باراك ونائبته لشؤون الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون ووفد مرافق.
وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
