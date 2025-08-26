في اليرزة.. قائد الجيش استقبل وفداً برئاسة باراك

Advertisement

استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، وفداً من الأميركي ضمّ السيناتور جين ، السيناتور ليندسي ، النائب جو ويلسون، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص توم ونائبته لشؤون ، بحضور السفيرة الأميركية في ليزا ووفد مرافق.وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة والتطورات في والمنطقة، إضافة إلى سبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.