لبنان
الجميّل التقى وفد الرابطة المارونية: المصارحة والمصالحة ومد اليد ضمانة لبنان التعددي
Lebanon 24
26-08-2025
|
12:47
A-
A+
استقبل رئيس
حزب الكتائب
اللبنانية
النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة
المارونية
برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، وشارك في اللقاء عضو
المكتب السياسي
الوزير ألان حكيم، رئيس جهاز الفكر رفيق غانم، ومستشاري الرئيس ساسين ساسين وعبد الله نصار، إضافة إلى المحامي عماد خوري.
وقد تناول اللقاء الدور الوطني للرابطة وأهمية أن تبقى قوة دفع حيوية بما يخدم مصلحة
المسيحيين
ويعزّز رسالة
لبنان
كبلد حر وتعددي.
كما جرى التطرق إلى التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تستوجب معالجات مستدامة تثبّت الموارنة والمسيحيين في أرضهم، وتضمن استمرار حضورهم الفاعل في وطنهم.
وأكد رئيس
الكتائب
أنّ المصارحة والمصالحة هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، مشدداً على أن مدّ اليد إلى جميع المكوّنات من دون استثناء والشراكة مع مختلف الأطراف يجب أن تبقى قاعدة ثابتة لكل عمل وطني.
من جهتها، عرضت الرابطة أبرز أنشطتها الهادفة إلى تعزيز التواصل بين لبنان ولبنانيي الانتشار، بما يسهّل عودتهم وتمسّكهم بجذورهم، ويساهم في تثبيت حضورهم في الحياة الوطنية.
