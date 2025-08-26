28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اشتباكات مع مهربين.. عمليات خطف على الحدود السورية- اللبنانية
Lebanon 24
26-08-2025
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن ارتفاع عدد المخطوفين السوريين من بلدة
سرغايا
السورية
من 3 اشخاص الى 5 على خلفية مقتل شخص من بلدة الخريبة شرقي
بعلبك
.
Advertisement
في السياق، أعلن قائد
المنطقة الغربية
في
الإدارة العامة
لحرس الحدود في
وزارة الداخلية
السورية، أن "القوات السورية نصبت في منطقة سرغايا على الحدود مع
لبنان
، كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة كانت متجهة نحو الأراضي السورية".
وأفاد بأنّه "عند وصول المهربين اللبنانيين إلى الموقع المذكور، بادروا بإطلاق النار على المهرب السوري وعناصر حرس الحدود، مما أدى إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل مهرب لبناني، وإلقاء القبض على آخر بعد إصابته، حيث تم إحالته إلى
القضاء
المختص، وضبط الشحنة المذكورة".
مواضيع ذات صلة
بعد إشتباكات مع مهربين... خطف أشخاص من محيط مدخل بعلبك
Lebanon 24
بعد إشتباكات مع مهربين... خطف أشخاص من محيط مدخل بعلبك
27/08/2025 01:23:46
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات خطف على الحدود.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
عمليات خطف على الحدود.. والجيش يتحرك
27/08/2025 01:23:46
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: توقيف سوريين في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية
Lebanon 24
الجيش: توقيف سوريين في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية
27/08/2025 01:23:46
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السورية... وسقوط قتيلين
Lebanon 24
اطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السورية... وسقوط قتيلين
27/08/2025 01:23:46
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-08-26
26/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
16:43 | 2025-08-26
26/08/2025 04:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
16:33 | 2025-08-26
26/08/2025 04:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
16:19 | 2025-08-26
26/08/2025 04:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
16:00 | 2025-08-26
26/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:43 | 2025-08-26
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
16:33 | 2025-08-26
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
16:19 | 2025-08-26
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
16:00 | 2025-08-26
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
15:46 | 2025-08-26
لحقوق العمال الجنوبيين.. انطلاق اتحاد نقابات العمال في الجنوب
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 01:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24