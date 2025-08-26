Advertisement

لبنان

بعد اشتباكات مع مهربين.. عمليات خطف على الحدود السورية- اللبنانية

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:30
أفادت مندوبة "لبنان24" عن ارتفاع عدد المخطوفين السوريين من بلدة سرغايا السورية من 3 اشخاص الى 5 على خلفية مقتل شخص من بلدة الخريبة شرقي بعلبك.
في السياق، أعلن قائد المنطقة الغربية في الإدارة العامة لحرس الحدود في وزارة الداخلية السورية، أن "القوات السورية نصبت  في منطقة سرغايا على الحدود مع لبنان، كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة كانت متجهة نحو الأراضي السورية". 


وأفاد بأنّه "عند وصول المهربين اللبنانيين إلى الموقع المذكور، بادروا بإطلاق النار على المهرب السوري وعناصر حرس الحدود، مما أدى إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل مهرب لبناني، وإلقاء القبض على آخر بعد إصابته، حيث تم إحالته إلى القضاء المختص، وضبط الشحنة المذكورة".
لبنان

