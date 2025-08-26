بعد اشتباكات مع مهربين.. عمليات خطف على الحدود السورية- اللبنانية

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن ارتفاع عدد المخطوفين السوريين من بلدة من 3 اشخاص الى 5 على خلفية مقتل شخص من بلدة الخريبة شرقي .في السياق، أعلن قائد في لحرس الحدود في السورية، أن "القوات السورية نصبت في منطقة سرغايا على الحدود مع ، كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة كانت متجهة نحو الأراضي السورية".وأفاد بأنّه "عند وصول المهربين اللبنانيين إلى الموقع المذكور، بادروا بإطلاق النار على المهرب السوري وعناصر حرس الحدود، مما أدى إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل مهرب لبناني، وإلقاء القبض على آخر بعد إصابته، حيث تم إحالته إلى المختص، وضبط الشحنة المذكورة".