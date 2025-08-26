مسؤول فلسطيني سيُرحّل من بيروت إلى رام الله.. لماذا؟

Advertisement

أشارت معلومات الجديد إلى أنّه اللواء (أبو علي) المدير العسكري لحركة "فتح" في ، أُقيل من منصبه، وسيُرحّل إلى .وحسب المعلومات، سيُخضع لتحقيقات في قضايا تتعلّق بفساد مالي وعمليات نصب واحتيال.