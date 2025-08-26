Advertisement

لبنان

مسؤول فلسطيني سيُرحّل من بيروت إلى رام الله.. لماذا؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:25
أشارت معلومات الجديد إلى أنّه اللواء حسن سالم (أبو علي) المدير العسكري لحركة "فتح" في لبنان، أُقيل من منصبه، وسيُرحّل إلى رام الله.
وحسب المعلومات، سيُخضع لتحقيقات في قضايا تتعلّق بفساد مالي وعمليات نصب واحتيال. 
