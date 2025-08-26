الحزب السوري القومي الاجتماعي.. مطالبة الحكومة بموقف صارم!

Advertisement

صدر عن عميد الإعلام في ، معن ، بيان شديد اللهجة شجب فيه ما وصفه بـ"إهانة غير مسبوقة للصحافيين" من قبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ، توم برّاك، خلال زيارته الأخيرة للبنان.وأشار البيان إلى أن برّاك لم يسلم حتى من منبر الرئاسة الأولى، الذي حوله إلى منصة لبث "أفكاره العنصرية" التي تعكس، بحسب البيان، "عقيدة تلمودية لا ترى في البشر من غير اليهود سوى الغوييم".وأكد البيان أن الإهانات لم تقتصر على تصريحات برّاك وحده، بل شملت موقف الوفد الأميركي بأكمله، والذي اعتبره البيان "تعبيراً عن أخطر أشكال التدخل السافر في الشؤون اللبنانية وحمل بصمة صهيونية واضحة، تهدف إلى فرض الإملاءات وتكريس مفاعيل والعدوان على ".وطالب الحزب باتخاذ موقف حازم وواضح يدافع عن كرامة الصحافيين وكل اللبنانيين، مشيراً إلى أن المواقف الرسمية الصادرة حتى الآن "لا ترقى إلى مستوى الحدث ولن تكون كافية لتهدئة الغضب الإعلامي والشعبي".واختتم البيان بالتأكيد على أن اللبنانيين، وفي طليعتهم الجسم الإعلامي، يرفضون الإهانة، ويرفعون صوتهم عاليًا مطالبين بكل مؤسساتها، خاصة الحكومة، بـ"صون السيادة ورفض كل أشكال الإملاءات والاعتداءات، والتمسك بحق لبنان في مقاومة الاحتلال والعدوان بالكلمة والموقف والسلاح".