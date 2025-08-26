إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل

Advertisement

أقدمت دورية من في على إقفال محل يعود لمختار سابق في البلدة بالشمع الأحمر، يُعنى بتصوير المستندات وبيع الطوابع المالية، بعد ضبط مخالفات تمثلت في بيع الطوابع بأسعار غير قانونية ومغايرة للتسعيرة الرسميةوأوقف المعني واقتيد للتحقيق بإشراف المختص، ليُعاد فتح المحل مساءً بناءً على إشارة قضائية من .