لبنان

إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:43
أقدمت دورية من مديرية أمن الدولة في زغرتا على إقفال محل يعود لمختار سابق في البلدة بالشمع الأحمر، يُعنى بتصوير المستندات وبيع الطوابع المالية، بعد ضبط مخالفات تمثلت في بيع الطوابع بأسعار غير قانونية ومغايرة للتسعيرة الرسمية
وأوقف المعني واقتيد للتحقيق بإشراف القضاء المختص، ليُعاد فتح المحل مساءً بناءً على إشارة قضائية من المدعي العام.
