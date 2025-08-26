الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية

يقوم المبعوث الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي إلى ، مورغان أورتاغوس في اليوم الثاني من زيارتهما الى ، بجولة في الجنوب حيث يصلان بطوافة إلى ثكنة الجيش في مرجعيون، ويجولان على الخيام والبياضة والناقورة وعلى المواقع الأثرية في صور.وكان الوفد الأميركي الذي ضم إضافة إلى براك وأورتاغوس، السيناتور السيدة جين شاهين، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جون ويلسون، والسفيرة الأميركية في ليزا جونسون، قام بجولة على الرؤساء الثلاثة .وكتبت" الاخبار":وكشفت المصادر أن «ما صرّح به أعضاء الوفد علناً لم يختلف عن ما أُبلغ به المسؤولون اللبنانيون»، مشيرةً إلى تأكيد الوفد على «ضرورة اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار نزع سلاح ، والاطّلاع على الخطة التي يعدّها الجيش لعرضها على المسؤولين للنظر في ما إذا كانت تفي بالغرض، مع إمكانية إدخال تعديلات».وأكّدت المصادر أن «الوفد لم يترك أي مجال أمام أركان السلطة للمطالبة بأي شيء، مع التأكيد على أن كل الخطوات المقابلة معلّقة إلى حين تنفيذ المطلوب، بمعزل عمّا ستفعله إسرائيل».وأضافت أن الوفد أبلغ الرؤساء بأن « لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها، ولن توقف عملياتها قبل الاطّلاع على الخطة ورؤية تنفيذ سحب السلاح عملياً من حزب الله»، مع التأكيد على عدم إعطاء أي ضمانات بأن أميركا ستُلزِم إسرائيل بتنفيذ كل ما هو متفق عليه لا قبل سحب السلاح ولا بعده».وقد اختصر السيناتور العنصري غراهام هدف الجولة من بعبدا بالقول إن «إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف، وبدون نزع سلاح حزب الله ستكون أي مناقشة حول الانسحاب بلا جدوى». فيما أشار برّاك إلى أن «حكومة لبنان ستقدّم اقتراحها قريباً حول كيفية نزع سلاح حزب الله، على أن تقدّم إسرائيل اقتراحاً مقابلاً عند تسلّم الخطة اللبنانية»، مؤكداً أن الهدف هو «إقناع حزب الله بالتخلي عن السلاح، وليس خوض حرب».وشدّد على أن الرئيس السوري أحمد الشرع لا يسعى لعلاقة عدائية مع لبنان، ويريد التعاون معه. من جهتها، قالت أورتاغوس إن «إسرائيل مستعدّة للتحرك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة ، وستساعدها على المضي قدماً في هذا القرار التاريخي، وتشجّع إسرائيل على تنفيذ خطواتها».في عين التينة، أكّدت مصادر سياسية أن « جدّد رفضه إقامة منطقة عازلة، مؤكداً على ضرورة عودة الجنوبيين إلى قراهم، وإعادة الأسرى، والشروع بعملية إعادة الإعمار، ووقف الاعتداءات». أما في السراي الحكومي، حيث التقى الوفد الأميركي الرئيس نواف سلام، فلم تختلف الأجواء عما حصل في بعبدا، وسط تأكيدات بأن «سلام هو الأكثر انخراطاً في المشروع الأميركي، والأسرع هرولة لتنفيذ الطلبات، بل يضغط على الآخرين للّحاق به».

وقال مصدر سياسي بارز ل «الجمهورية »، أن «لا تقدّم حصل على خط المفاوضات مع العدو، والأمور تراوح مكانها، وقد أخذت المداولات هذه المرّة طابع مجلس شيوخ وكونغرس مع انضمام أعضاء السيناتور والكونغرس الثلاثة الأعلى رتبة من المبعوث الخاص برّاك والمستشارة مورغن اورتاغوس، وأصبحت الأولوية للمحادثات الرسمية مع الوفد الذي يقوم بجولة على المنطقة فرادى وثنائياً، تضمّ الأردن وسوريا وإسرائيل، في اعتبار انّ اميركا منخرطة حالياً بمقدار كبير بالمنطقة ومحور سياستها الخارجية يرتكز على الشرق الأوسطويوليه اهتماماً كبيراً لما يشوبه من نزاعات وحروب تجاوزت الحرب الأوكرانية .»وكشف المصدر، انّ برّاك أبلغ إلى الرؤساء الثلاثة انّ اورتاغوس ستذهب إلى تل ابيب وستنضمّ إلى السيناتور ليندسي غراهام لاستكمال البحث مع نتنياهو، لأنّ علاقة برّاك متوترة مع الجانب . وقال المصدر: «إنّ براك سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً، أنّ المطلوب من إسرائيل تنفيذ الاتفاق، وهذا في أولوية الملاحظات التي وضعها لبنان على ورقة المقترح الأميركي، وقد أخذ برّاك في الاعتبار تنفيذ الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ، ولكنه قلب الأولويات في المراحل والمهل في الصيغة الأخيرة .» ورأى المصدر، انّ الحكومة استعجلت الموافقة قبل ان تلتزم إسرائيل وقف الأعمال العدائية، الأمر الذي فتح شهية الأميركي وخلفه الإسرائيلي بطلب مزيد من التنازلات. وهذا هو سبب الخلاف مع «الثنائي الشيعي » الذي سأل عن سبب استنفاد كل أوراق القوة قبل الحصول على أجوبة من العدو، كمن يدفع ثمناً كاملاً لشقة تسلّمها على الخريطة ». وختم المصدر: «نحن عملنا اللي علينا والكرة في الملعب الإسرائيلي .» وعلم انّ برّاك تبلّغ من القصر انّ سينعقد الثلثاء المقبل او ربما يتأجّل إلى الخميس في 4 آب لأسباب لوجستية، وسيستمع إلى عرض لخطة متكاملة تقدّمها قيادة الجيش في الجلسة، لكن الخطة سيتعذر وضع مهل زمنية فيها قبل الانسحاب الإسرائيلي، فالمهل تتحدّد عندما تأتي موافقة إسرائيل على الانسحاب ووقف الأعمال العدائية، لأنّ المرحلة الأولى هي جنوب الليطاني، فكيف تُستكمل من دون انسحاب؟ وكيف ينتقل الجيش من جنوب الليطاني إلى شماله قبل الانتهاء من بسط السيادة في الجنوب بشكل كامل؟ لذلك طلب عون من برّاك أن يبقي قوات «اليونيفيل »لمؤازرة الجيش، وكذلك طلب إعطاء الوقت ليكتمل الانسحاب قبل الانتقال إلى الخطة الثانية. وأكّدت مصادر واسعة الاطلاع انّ الانطباع الذي تكوّن لديها حول زيارة برّاك ومورغان أورتاغوس هو سيئ، مشيرة إلى انّ مجريات هذه الزيارة عكست تراجعاً عمّا تحقق سابقاً. ولفتت إلى أنّ برّاك كان قد وعد بأمور معينة لكنه لم يف بها. وكشفت هذه المصادر انّ الوفد الأميركي طرح ان يتمّ بعد سحب سلاح «حزب الله » إنشاء منطقة اقتصادية عند الحدود الجنوبية تكون صناعية، زراعية، استثمارية، وتجارية، وتعتمد على الطاقة الشمسية، ولكنها غير سكنية أي خالية من السكان. وأوضحت المصادر، انّ الوفد اعتبر انّ على الجيش ان يباشر تنفيذ قرار حصر السلاح عند وضع خطته لهذا الغرض، ولو لم تكن لديه القدرات العسكرية الكافية، «إذ هو يستند إلىقرار الحكومة في هذا الشأن، ويمكن للجيش الإسرائيلي أن يساعده حيث تدعو الضرورة ،» وفق المقاربة الأميركية.وفي السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة ل «الجمهورية »، إنّ لبنان الرسمي، ضمن ورشة حوار بين رئاسة الجمهورية ورئاستي المجلس والحكومة، ينكبّ على دراسة طريقة التعامل مع الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية، والذي وصل عبر الموفدين توم برّاك واورتاغوس. فالموقف الإسرائيلي لم يقدّم شيئاً ملموساً، إنما اكتفى بإبداء الاستعداد لتقديم طرح حول الانسحاب، بعد أن تقدّم الحكومة اللبنانية طرحها حول طريقة حصر السلاح، وبعد أن تُنجز الحكومة عملانياً خطوات على الأرض. واكّدت هذه المصادر انّ «ما يخشاه لبنانالرسمي هو أن تقوم إسرائيل بإملاء مفهومها للورقة ولطريقة التنفيذ. كما يسعى إلى الحصول على شيء ملموس من إسرائيل، لكي يتمكن من المضي في خطته التنفيذية في شكل متدرج. فمن جهة، يحرص المسؤولون على استقرار الوضعين السياسي والأمني في الداخل، ومن جهة أخرى يحاولون تجنّب الظهور أمام بأنّهم مترددون في التزاماتهم. وهذه مشكلة عميقة يبحثون عن سبل لتجاوزها .»