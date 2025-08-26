قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"

Advertisement

وكتبت" الاخبار":الحجة القانونية لإطلاق سلامة هي انقضاء مدة توقيفه، غير أن القاضي كان يمكن أن يأمر باستمرار توقيفه بجناية «الخطر الشامل» لتورطه في «تشكيل عصابة أشرار والتلاعب بأمن الدولة الاقتصادي»، ما أدى إلى أزمة مالية طاحنة وفقدان قيمة الليرة اللبنانية، إضافة إلى سرقة أموال المودعين وتبديد الاحتياطي في المصرف المركزي.

إلا أن الطبقة السياسية على ما يبدو قررت تجهيل السارق بدلاً من استدعاء جميع شركاء سلامة لمحاسبتهم على واحد من أكبر المخططات الاحتيالية في التاريخ. والسؤال البديهي هنا هو: كيف يمكن المضي قدماً في الإصلاحات المالية والقوانين، بما فيها التعويض على المودعين وتوزيع الخسائر، من دون استعادة الأموال المسروقة ومن دون أي موقوف في السجون اللبنانية؟

والأكثر إثارة للسخرية أن القضاء اللبناني لم يعمد إلى التوسع في ملف سلامة ليشمل جميع الاختلاسات وعمليات تبييض الأموال، وكل من تسري عليهم تهمة الإثراء غير المشروع، رغم أن هناك تحقيقات لبنانية واضحة أدت إلى حجز ممتلكاته، وتحقيقات أوروبية وفرنسية خاصة حول اختلاسه لأكثر من 300 مليون دولار، مرفقة بمذكرة توقيف دولية معممة على الإنتربول. وبالتالي، فإن سلامة غير قادر على السفر أساساً، سواء بقرار من القاضي إيليا أو من دونه!

رغم ذلك، فإن هذه «الامتيازات» لم تعجب وكلاء سلامة المعارضين لدفع كفالة مرتفعة بهذا الشكل، معربين عن «ثقتهم» بالقضاء وبأن «لا يصح إلا الصحيح».

وكتبت" النهار:"طغى حدث الإعلان عن موافقة الهيئة الاتهامية على تخليـة الحاكم السابق لمصرف لبنان على مجمل المشهد الداخلي بكفالة قياسية تاريخية غير مسبوقة. إن تخلية سلامة ستستتبع تصعيدًا واسعًا للضجة في ملف الودائع، ناهيك بإثارة تبعات الطبقة السياسية مجددًا عن الانهيار المالي والمصرفي. وكانت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب إيليا أصدرت قرارًا بتخلية الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة في حقه. هذه الكفالة هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ لبنان، وشكّلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة لكون أمواله محجوزة في لبنان وخارجه. وقال المحامي مارك حبقة في تصريحات عدة إن "القرار قانوني لكنه تأخر كثيرًا لأن موكلي أوقف قبل أكثر من 11 شهرًا احتياطيًا وفي شكل غير قانوني وغير معلل. ووضع الكفالة بهذه القيمة غير قانوني". وأوضح أنه سيقدم الاعتراض على الكفالة اليوم.

