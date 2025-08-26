التسوية المرتقبة على الطريقة الأميركيّة والاقتصاد مموّل خليجياً

Advertisement

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أظهرت عودة توم برّاك برفقة مورغان أورتاغوس، تزامناً مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي، أنّ مصرّة على إنهاء النزاع في منطقة بشروطها. كما أنّها تسعى إلى إيجاد الحلول بين وسورية وقبرص و" "، دفعة واحدة، عن طريق حلّ شامل أو خطة متكاملة تُعيد السلام والأمن إلى المنطقة.وفي ظلّ انتظار الموفدين وواشنطن، إقرار اللبناني للخطة العسكرية التي سيعرضها الجيش اللبناني عليه في 2 أيلول المقبل، يأتي الحَراك في اتجاه لبنان، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، ليس فقط للإطلاع على بنود هذه الخطة قبل إقرارها، إنّما لاقتراح إدخال بعض التعديلات عليها، بما يتوافق مع رؤية إدارة الرئيس الأميركي للحلّ الشامل في لبنان والمنطقة.وهنا تبرز نقاط مبدئية تُركّز عليها واشنطن، والتي تحوّلت إلى ورقة مشتركة أميركية- لبنانية، على ما تقول المصادر، أهمّها:1"- حصر السلاح بيد الدولة ليس عن طريق استخدام القوة، أو العودة إلى الحرب الأهلية التي لا أحد يريدها.2"- "فكّ الإرتباط، أو التطبيع، أو عقد اتفاقية سلام مع "إسرائيل" خلال المرحلة المقبلة.3"- إنجاز ملف ترسيم الحدود البريّة والبحريّة العالقة بين لبنان وسورية وقبرص و"إسرائيل".والخطة المنتظرة من قبل الحكومة الثلاثاء المقبل، قد لا تبدأ الدولة بتطبيقها فوراً، على ما تلفت المصادر، خصوصاً وأنّ الردّ " " على الورقة اللبنانية - الأميركية، ليس سوى كلام في الهواء، في ظلّ عدم "إسرائيل" باتفاق وقف الأعمال العدائية واستمرارها في الاعتداءات والاغتيالات التي وصلت إلى 4 آلاف خرق. في حين أن لبنان وضع هذه البنود من ضمن الأولويات، وسيدرس بالطبع المقترحات الأميركية واتخاذ الخطوات المناسبة.