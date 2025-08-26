30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
26-08-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت نائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
أطلت فيها إلى جانب المصمم
اللبناني العالمي
ايلي صعب
.
Advertisement
وعلّقت أورتاغوس على الصورة بالقول: "وأخيرا التقيت الأسطورة
ايلي
صعب في
لبنان
".
وكان انتشر فيديو لأورتاغوس مؤخرا ظهرت فيه وهي تصفف شعرها لدى المزين
طوني المندلق
في
بيروت
.
ونشر المندلق الفيديو عبر حسابه معلقا عليه:"المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها".
وبدت أورتاغوس في نهاية الفيديو مبتسمة بقصّة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج تُعرف باسم Wavy.
مواضيع ذات صلة
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
27/08/2025 12:42:45
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
27/08/2025 12:42:45
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
Lebanon 24
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
27/08/2025 12:42:45
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
Lebanon 24
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
27/08/2025 12:42:45
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
Lebanon 24
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
05:35 | 2025-08-27
27/08/2025 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
Lebanon 24
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
05:33 | 2025-08-27
27/08/2025 05:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
Lebanon 24
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
05:31 | 2025-08-27
27/08/2025 05:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
05:30 | 2025-08-27
27/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترى 70 أونصة من الذهب... وهذا ما اكتشفه لاحقاً
Lebanon 24
اشترى 70 أونصة من الذهب... وهذا ما اكتشفه لاحقاً
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:35 | 2025-08-27
نقابة خبراء السير: مباراة الكفاءة قبل نهاية السنة
05:33 | 2025-08-27
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
05:31 | 2025-08-27
برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به
05:30 | 2025-08-27
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
05:24 | 2025-08-27
اشترى 70 أونصة من الذهب... وهذا ما اكتشفه لاحقاً
05:18 | 2025-08-27
قبلان: لبنان في قلب كارثة سياسية.. والإنقاذ برسم الرئيس عون
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24