بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)



Advertisement

وعلّقت أورتاغوس على الصورة بالقول: "وأخيرا التقيت الأسطورة صعب في ". نشرت نائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق أطلت فيها إلى جانب المصمم .وعلّقت أورتاغوس على الصورة بالقول: "وأخيرا التقيت الأسطورة صعب في ".

وكان انتشر فيديو لأورتاغوس مؤخرا ظهرت فيه وهي تصفف شعرها لدى المزين في .



ونشر المندلق الفيديو عبر حسابه معلقا عليه:"المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها".



وبدت أورتاغوس في نهاية الفيديو مبتسمة بقصّة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج تُعرف باسم Wavy.