Advertisement

لبنان

بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1409474-638918740855176764.jpg
Doc-P-1409474-638918740855176764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت نائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها إلى جانب المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.
Advertisement

وعلّقت أورتاغوس على الصورة بالقول: "وأخيرا التقيت الأسطورة ايلي صعب في لبنان". 
 
 
 
وكان انتشر فيديو لأورتاغوس مؤخرا ظهرت فيه وهي تصفف شعرها لدى المزين طوني المندلق في بيروت

ونشر المندلق الفيديو عبر حسابه معلقا عليه:"المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها". 

وبدت أورتاغوس في نهاية الفيديو مبتسمة بقصّة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج تُعرف باسم Wavy.

مواضيع ذات صلة
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
lebanon 24
27/08/2025 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
lebanon 24
27/08/2025 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إينياكي: شقيقي "أسطورة"
lebanon 24
27/08/2025 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
lebanon 24
27/08/2025 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
05:18 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24