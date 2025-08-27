Advertisement

لبنان

توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1409490-638918791319352958.png
Doc-P-1409490-638918791319352958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش أنه وبتاريخ 26 /8 /2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب الفلسطيني (م.غ.) في مخيم برج البراجنة وأوقفته، وهو من أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم، منها: إطلاق النار ورمي رمانات يدوية باتجاه مواطنين، تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات، فرض خوات، إضافةً إلى تعاطي المخدرات وترويجها. خلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
Advertisement
كما تمكنت دورية أخرى من مديرية المخابرات من تحرير القاصر السوري (ج.ج.) في منطقة جرود الخريبة – بعلبك، وكان قد خُطف من قبل مسلحين من منطقة دورس – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين مهربين عند الحدود اللبنانية السورية الشرقية.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة الخاطفة.

 
مواضيع ذات صلة
بالصورة: توقيف أحد أخطر المطلوبين.. كم مذكرة بحقه؟!
lebanon 24
27/08/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل إطلاق نار أثناء توقيف مطلوب... هذا ما جرى مع الجيش في طرابلس
lebanon 24
27/08/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا
lebanon 24
27/08/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال أحد أبرز قادة حماس في لبنان
lebanon 24
27/08/2025 12:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24