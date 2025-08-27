توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري.. هذا ما أعلنه الجيش

Advertisement

أعلنت أنه وبتاريخ 26 /8 /2025، دهمت دورية من منزل المطلوب الفلسطيني (م.غ.) في مخيم وأوقفته، وهو من أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم، منها: إطلاق النار ورمي رمانات يدوية باتجاه مواطنين، تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات، فرض خوات، إضافةً إلى تعاطي المخدرات وترويجها. خلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.كما تمكنت دورية أخرى من مديرية المخابرات من تحرير القاصر السوري (ج.ج.) في منطقة جرود الخريبة – ، وكان قد خُطف من قبل مسلحين من منطقة دورس – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين مهربين عند الحدود الشرقية.بوشر التحقيق بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة الخاطفة.