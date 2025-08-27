Advertisement

لبنان

معلومة مؤسفة.. عدد مُدمني المخدرات "ازداد" في لبنان

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:15
قال مصدرٌ معني مواكب لملف مكافحة المخدرات في لبنان إنَّ عملية تصفية عدد من المطلوبين من بينهم المدعو  أبو سلّة من قبل الجيش اخيرا، تعتبر مهمة جداً لما كان يمثله الشخص المذكور من خطر على الشباب اللبناني من خلال إدارته شبكة خطيرة لتجارة المخدرات.
وذكر المصدر عبر "لبنان24" أن ترويج وتعاطي المخدرات ناهيك عن عدد المدمنين ازداد بشكلٍ كبير في لبنان، مشيراً إلى أن ما يظهر هو وجود خطة مُبرمجة لضرب شبيبة لبنان، وأضاف: "في المقابل، فإنه من الآن ولغاية عامين، سيتراجع عدد المدمنين باعتبار أن عمليات مكافحة المخدرات مستمرة ناهيك عن انحدار أعداد مصانعها".
المصدر ذاته كشف في المقابل أن هناك مستودعات تضم كميات هائلة من المخدرات، موضحاً أنه خلال إحدى المداهمات لمستودع داخل لبنان، جرى ضبط 52 مليون حبة كتباغون، وأضاف: "كل الآمال معلقة على الجيش لمُواصلة حملته على تجار المخدرات والقضاء على المصانع التي ضربت عمق المجتمع اللبناني".
وكشفت مصادر امنية متابعة " ان الضربات النوعية التي نجحت القوى الامنية اللبنانية في توجيهها لتجار المخدرات والكبتاغون، جاءت نتيجة التعاون الامني وتبادل المعلومات مع الدول العربية الشقيقة التي قدمت معطيات ثمينة نتيجة التحقيقات التي اجرتها مع موقوفين على اراضيها، مؤكدة على ان لبنان ملتزم بتعهداته بمكافحة المخدرات ووقف تجارتها من  الاراضي اللبنانية، وعبرها الى العالم، وتحديدا دول الخليج، وقد نجحت الاجراءات المتخذة في تحقيق الكثير من الانجازات.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

