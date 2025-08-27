Advertisement

لبنان

وزارة الداخلية: كل عام والأمن العام قدوة في التفاني والالتزام

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1409503-638918818408927499.jpg
Doc-P-1409503-638918818408927499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "إكس": "عيد الأمن العام الثمانون، مناسبة للفخر بالمؤسسة وأبنائها، الذين يجعلون الأمان واقعاً وخدمة المواطن رسالة، ويجسّدها شعارهم: تضحية. خدمة. كل عام والأمن العام قدوة في التفاني والالتزام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية في عيد الأمن العام: المؤسسة متجهة نحو مزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لكل اللبنانيين
lebanon 24
27/08/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن الداخلي السورية تبدأ الانتشار في السويداء
lebanon 24
27/08/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
lebanon 24
27/08/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع عبد الله في دور قوى الأمن الحيوي في حفظ الأمن
lebanon 24
27/08/2025 12:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24