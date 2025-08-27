Advertisement

لبنان

منشورات اسرائيلية تحريضية على حزب الله في العديسة

Lebanon 24
27-08-2025 | 02:31
ألقت طائرة درون اسرائيلية في بلدة عديسة منشورات تحريضية ضد مسؤولين في حزب الله في بلدات عديسة كفركلا الطيبة والخيام جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
