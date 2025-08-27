وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان

Advertisement

أعلنت عن إطلاق حملة رش جوية لأشجار الصنوبر المثمر بالتعاون مع قاعدة الجوية في الجيش، ضمن خطة طارئة لمكافحة حشرة Leptoglossus occidentalis، التي تسببت بأضرار جسيمة في إنتاج حبّ الصنوبر الأبيض، تجاوزت نسبتها 90% في بعض المناطق.وبدأت المرحلة الأولى من الحملة وفق بيان الوزارة في مناطق قرطاضة، زندوقة، وجزء من خراج على ارتفاع 900 متر وما دون، باعتبارها الأكثر تضررًا. وامتدت الحملة اليوم إلى ثلاث طلعات جوية إضافية لتغطية ، الكنيسة، وأرصون، إضافة إلى الجزء المتبقي من خراج رأس المتن، فيما تُخطط الوزارة لتنفيذ حملة مماثلة قريبًا في منطقة بكاسين، في إطار خطة شاملة لحماية غابات الصنوبر المثمر في .وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي استنادًا إلى توصيات خبراء الحشرات بعد رصد انتشار واسع للآفة التي تهدد قطاع الصنوبر المثمر، وما يمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية للمزارعين وأسرهم.