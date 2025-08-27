Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:20
Doc-P-1409542-638918869445607284.JPG
Doc-P-1409542-638918869445607284.JPG photos 0
أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق حملة رش جوية لأشجار الصنوبر المثمر بالتعاون مع قاعدة بيروت الجوية في الجيش، ضمن خطة طارئة لمكافحة حشرة Leptoglossus occidentalis، التي تسببت بأضرار جسيمة في إنتاج حبّ الصنوبر الأبيض، تجاوزت نسبتها 90% في بعض المناطق.
وبدأت المرحلة الأولى من الحملة وفق بيان الوزارة في مناطق قرطاضة، زندوقة، وجزء من خراج رأس المتن على ارتفاع 900 متر وما دون، باعتبارها الأكثر تضررًا. وامتدت الحملة اليوم إلى ثلاث طلعات جوية إضافية لتغطية القصيبة، الكنيسة، وأرصون، إضافة إلى الجزء المتبقي من خراج رأس المتن، فيما تُخطط الوزارة لتنفيذ حملة مماثلة قريبًا في منطقة بكاسين، في إطار خطة شاملة لحماية غابات الصنوبر المثمر في لبنان.

وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي استنادًا إلى توصيات خبراء الحشرات بعد رصد انتشار واسع للآفة التي تهدد قطاع الصنوبر المثمر، وما يمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية للمزارعين وأسرهم.
 
 
وشكرت الوزارة النحالين على تعاونهم في إخراج قفران النحل من نطاق المناطق المستهدفة، إضافة إلى إشراف خبير الحشرات الدكتور نبيل نمر وتنسيقه مع فرق الوزارة ومصلحة زراعة جبل لبنان، بالتعاون مع نقيب مزارعي الصنوبر المثمر.

وشددت على متابعة الوضع عن كثب من خلال فرقها الفنية، ووضع خطط استباقية للمكافحة تشمل التدخل الميداني وحملات الإرشاد الزراعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروة الحرجية، تعزيز الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
