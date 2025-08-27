أهالي الخيام يحتجون على زيارة برّاك

نفّذ أهالي بلدة تجمعًا احتجاجيًا، رفعوا خلاله صور شهدائهم، رفضًا لزيارة المبعوث الأميركي إلى المنطقة، معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ "السياسات المنحازة" للولايات المتحدة.

Advertisement