لبنان

أهالي الخيام يحتجون على زيارة برّاك

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:24
نفّذ أهالي بلدة الخيام تجمعًا احتجاجيًا، رفعوا خلاله صور شهدائهم، رفضًا لزيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى المنطقة، معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ "السياسات المنحازة" للولايات المتحدة.
