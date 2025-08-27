افرام: مصلحة الشعب تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

قال النائب بعد لقائه رئيس الجمهورية في : "مصلحة الشعب اللبناني تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، واستقطاب رؤوس الأموال لإحياء المشروع الاقتصادي والإنمائي للبنان".

