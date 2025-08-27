Advertisement

افرام: مصلحة الشعب تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

27-08-2025 | 03:26
قال النائب نعمة افرام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: "مصلحة الشعب اللبناني تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، واستقطاب رؤوس الأموال لإحياء المشروع الاقتصادي والإنمائي للبنان".
