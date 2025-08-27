لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

نظّم مكتب لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة عمل حول "التحوّل الرقمي"، بالتعاون مع ، وقدمتها شركة Roland Berger العالمية للاستشارات الاستراتيجية، ضمن الجهود الوطنية لتوظيف والتقنيات المتقدمة والسياسات الابتكارية لبناء مستقبل صناعي أكثر ذكاءً واستدامة وتنافسية.وحضر الورشة مستشارون من وزارتي التكنولوجيا والصناعة وخبراء من الشركة، وناقش المشاركون واقع القطاع الصناعي في ، وقدموا حلولًا مستقبلية لدعم الصناعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمُصدّرين.وتطرّقت الورشة إلى محاور أساسية تشمل: ضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية لتراخيص الصناعة والامتثال، تبنّي التصنيع الذكي، ممارسات الاقتصاد الدائري، وأنظمة تعزيز التصدير. ومن خلال دمج هذه الأولويات ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، ستضمن النتائج تقديم خدمات آمنة وقابلة للتطوير والتكامل، بما يمكّن القطاع الصناعي من الازدهار في سوق عالمي سريع التغير.وفي المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة: "يمكن للصناعات أن تكون رائدة في الابتكار والاستدامة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع المعرفة الصناعية، لا نقوم فقط بتحديث المصانع والعمليات، بل نرسم معالم اقتصاد مرن ومُعد للمستقبل".، أوضح جو أن "رؤيتنا ترتكز على تمكين الصناعات اللبنانية لتنافس بجودة منتجاتها ومرونتها وابتكارها. ومن خلال هذه الورش بالتعاون مع Roland Berger، نكتسب أدوات رقمنة التراخيص، وتحسين التجمعات الصناعية والتخطيط الصناعي، وتعزيز التنافسية والشفافية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى المنح والتمويل من الجهات التنظيمية أو التمويلية. هذه الجهود تعزز الامتثال، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، وتدفع نحو نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة للبنانيين".بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة Roland Berger في نزار حنيني: "التحول الصناعي لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل التنافسية والاستدامة والمرونة. ونحن فخورون بشراكتنا مع لبنان لتطوير حلول عملية تُسهم في نمو قطاعه الصناعي وتمكّنه من النجاح على الساحة العالمية".وتؤكد هذه الورشة عزم لبنان على دفع النمو الصناعي المبني على الابتكار، وتبرز أهمية التعاون بين الحكومة والخبراء والشركاء الدوليين ضمن سلسلة التحول الرقمي المشتركة بين الوزارات، لبناء اقتصاد صناعي حديث ومستدام ومتصّل بالعالم.