لبنان

في قصر العدل.. شكوى ضد نعيم قاسم

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:57
تقدم مجموعة من النواب والشخصيات سياسية بشكوى متخذين صفة الادعاء الشخصي ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عقب التصريحات التي ادلى بها منتصف الشهر الجاري.
وقال النائب جورج عقيص من أمام قصر العدل: "كلام قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية، واحتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة".
وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".

النائب أشرف ريفي قال بدوره: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة ونقول إنّنا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إنّ الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".

وتابع: "رهاننا على الدولة ونحن في مرحلة جديدة من بناء الدولة وسيكون اداء الجيش هو من يحمي السلم الاهلي"
 
