في قصر العدل.. شكوى ضد نعيم قاسم

تقدم مجموعة من النواب والشخصيات سياسية بشكوى متخذين صفة الادعاء الشخصي ضد لحزب الله الشيخ نعيم ، عقب التصريحات التي ادلى بها منتصف الشهر الجاري.وقال النائب عقيص من أمام قصر العدل: "كلام قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية، واحتكمنا إلى فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة".وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".النائب قال بدوره: "انتهى الدور في المنطقة ونقول إنّنا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إنّ الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".وتابع: "رهاننا على الدولة ونحن في مرحلة جديدة من بناء الدولة وسيكون اداء الجيش هو من يحمي السلم "