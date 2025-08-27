Advertisement

لبنان

هاشم هنأ الأمن العام بعيده: نشد على اياديكم وإلى مزيد من التطور

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:03
 حيّا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم الامن العام اللبناني في العيد الثمانين للمؤسسة.
وقال في بيان: "نتوجه بالتحية لموءسسسة الامن العام مديراً وضباطاً ورتباء وافراد في يوم عيدهم والذين يستحقون التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها خدمة للانسان ورقيه وليعم الامن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة ثقة اللبناني بدولته وموءسساته بعد ان لمس عطاءات وتطوير هذه الموءسسسة كنموذج يحتذى لبناء دولة القانون والموءسسات ولايسعنا في هذا اليوم الا ان نشد على اياديكم والى مزيد من التطور والرقي في نهجكم وعطاءاتكم من اجل الارتقاء بالوطن وانسانه".
