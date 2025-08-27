"حافظوا على ثقة الناس بكم".. رسالة من شقير إلى العسكريين في العيد الـ 80 للأمن العام



Advertisement وجه العام اللواء الى العسكريين "أمر اليوم"، بمناسبة العيد الثمانين للأمن العام، قال فيه: "أيها العسكريون، ثمانون عاماً مرّت والأمن العام في ، حارساً لأمنه، سندا لشعبه ورمزا لعزته. أنتم اليوم، وكما كنتم دائماً، امتداد لمسيرة الدولة المشرّفة، وحملة قَسَم ما خذلتموه يوماً وفي كل المراحل الدقيقة والحساسة التي مرّ بها وطنكم، والتي حملت في طياتها التحديات والمخاطر، وبقي صامداً صمود اليقين طالما فيه عسكريون ثابتون في مؤسساتهم يبذلون والنفيس من أجله. الحفاظ على الوطن والكيان هو رسالتكم الأولى، وهو اليوم أمانة مضاعفة، لأن بأمس الحاجة إليكم مع رفاقكم في المؤسسات العسكرية والأمنية لتبقوا متماسكين، أقوياء، بعيدين عن أي انقسام".

وأضاف: "أيها العسكريون، إن الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة والقاسية عليكم وعلى عائلاتكم، ليست بالأمر السهل. لكنكم، رغم الضائقة، أثبتم أن المهمة العسكرية لا تقاس فقط بالراتب بل بالإرادة القوية، والوفاء بالقسم، والايمان بالله، وأن خدمة المواطن والذود عن الوطن أكبر بكثير من المكاسب المادية. فاستمروا في الصورة الأجمل أمام عيون مواطنيكم التي تعكس كل تجليات التضحية والخدمة في زمن العوز والانهيار. اجعلوا العَلَم اللبناني مظلتكم الوحيدة، وحافظوا على ثقة الناس بكم. تذكّروا أن المواطن الذي يقصد يملك حقاً مكتسباً بخدمته، وكما يجب أن يدخل دوائركم ومراكزكم مرفوع الرأس، يتوجب أن يخرج مطمئناً أنكم كنتم وستبقون دائماً الى جانبه بما يقتضيه القانون من حقوق وواجبات".

تابع: "أيها العسكريون، كونوا على ثقة بأن الدولة ومؤسستكم هما دائماً إلى جانبكم، لتحصيل حقوقكم، وتأمين ما يحفظ كرامتكم وكرامة عائلاتكم، ولنرفع معاً هذه المديرية إلى مصاف أعلى كي تبقى عنواناً للمؤسسات التي يفتخر بها اللبنانيون في الداخل وفي الخارج، ورُكناً أساسياً في صون لبنان وحماية مُستقبلهِ".

وأكمل اللواء : "أخيراً، في عيدكم الثمانين، أثبتوا أن الأمن العام ليس مجرد وظيفة، بل رسالة وطنية، وأنكم ستبقون مهما اشتدّت المحن والصعاب، أوفياء للقسَم، ثابتين في خدمة لبنان. عشتم، عاشت ، عاش لبنان".