Advertisement

لبنان

"حافظوا على ثقة الناس بكم".. رسالة من شقير إلى العسكريين في العيد الـ 80 للأمن العام

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1409567-638918898616683389.jpeg
Doc-P-1409567-638918898616683389.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 وجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الى العسكريين "أمر اليوم"، بمناسبة العيد الثمانين للأمن العام، قال فيه: "أيها العسكريون، ثمانون عاماً مرّت والأمن العام في قلب لبنان، حارساً لأمنه، سندا لشعبه ورمزا لعزته. أنتم اليوم، وكما كنتم دائماً، امتداد لمسيرة الدولة المشرّفة، وحملة قَسَم ما خذلتموه يوماً وفي كل المراحل الدقيقة والحساسة التي مرّ بها وطنكم، والتي حملت في طياتها التحديات والمخاطر، وبقي صامداً صمود اليقين طالما فيه عسكريون ثابتون في مؤسساتهم يبذلون الغالي والنفيس من أجله. الحفاظ على الوطن والكيان هو رسالتكم الأولى، وهو اليوم أمانة مضاعفة، لأن لبنان بأمس الحاجة إليكم مع رفاقكم في المؤسسات العسكرية والأمنية لتبقوا متماسكين، أقوياء، بعيدين عن أي انقسام".
Advertisement
 
وأضاف: "أيها العسكريون، إن الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة والقاسية عليكم وعلى عائلاتكم، ليست بالأمر السهل. لكنكم، رغم الضائقة، أثبتم أن المهمة العسكرية لا تقاس فقط بالراتب بل بالإرادة القوية، والوفاء بالقسم، والايمان بالله، وأن خدمة المواطن والذود عن الوطن أكبر بكثير من المكاسب المادية. فاستمروا في الصورة الأجمل أمام عيون مواطنيكم التي تعكس كل تجليات التضحية والخدمة في زمن العوز والانهيار. اجعلوا العَلَم اللبناني مظلتكم الوحيدة، وحافظوا على ثقة الناس بكم. تذكّروا أن المواطن الذي يقصد الأمن العام يملك حقاً مكتسباً بخدمته، وكما يجب أن يدخل دوائركم ومراكزكم مرفوع الرأس، يتوجب أن يخرج مطمئناً أنكم كنتم وستبقون دائماً الى جانبه بما يقتضيه القانون من حقوق وواجبات".
 
تابع: "أيها العسكريون، كونوا على ثقة بأن الدولة ومؤسستكم هما دائماً إلى جانبكم، لتحصيل حقوقكم، وتأمين ما يحفظ كرامتكم وكرامة عائلاتكم، ولنرفع معاً هذه المديرية إلى مصاف أعلى كي تبقى عنواناً للمؤسسات التي يفتخر بها اللبنانيون في الداخل وفي الخارج، ورُكناً أساسياً في صون لبنان وحماية مُستقبلهِ".
 
وأكمل اللواء شقير: "أخيراً، في عيدكم الثمانين، أثبتوا أن الأمن العام ليس مجرد وظيفة، بل رسالة وطنية، وأنكم ستبقون مهما اشتدّت المحن والصعاب، أوفياء للقسَم، ثابتين في خدمة لبنان. عشتم، عاشت المديرية العامة للأمن العام، عاش لبنان".
مواضيع ذات صلة
عون مهنئاً الأمن العام بعيده الـ 80: دور محوري في حماية الأمن القومي
lebanon 24
27/08/2025 12:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يحتفل بعيد تأسيسه الـ 80.. شقير: لن نكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
27/08/2025 12:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تجديد ثقة النواب بالحكومة لا تعني استعادة ثقة الناس بها
lebanon 24
27/08/2025 12:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر زار اللواء شقير مثمنا جهود الامن العام
lebanon 24
27/08/2025 12:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24