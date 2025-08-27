Advertisement

لبنان

بالصور: منظمة الصحة العالمية تدعو اللبنانيين لالتزام قواعد سلامة الغذاء

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:11
 دعت منظمة الصحة العالمية في لبنان إلى "التزام بالقواعد الأساسية لسلامة الغذاء، واتخاذ تدابير إضافية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، والتي تزامنت مع زيادة ملحوظة في حالات التسمم الغذائي"، مشددة على أن "سوء حفظ وتخزين الطعام، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، يسهمان بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة، مما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي".
وعليه نشرت منظمة الصحة العالمية سلسلة اجراءات وارشادات للوقاية، تجدونها بالصور أدناه:
 
 
 
